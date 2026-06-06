ПМЭФ и пленарное заседание с Путиным

Фото: ЗАКС.Ру

Первая половина пятницы на ПМЭФ прошла в стандартном режиме, но затем работа форума сбавила обороты. Публика по-прежнему гуляла по залам, развлекалась у стендов и общалась, но сессии закрылись, а все возможные соглашения уже были подписаны. Все ждали главного события — пленарного заседания с участием президента Владимира Путина. И оно, хоть и с относительно небольшой задержкой, произошло.

Пленарное заседание и заявления Путина

Заседание с участием Путина продлилось немногим более 3,5 часов. Началось оно с почти полуторачасовой задержкой. Вместе с российским лидером места на сцене заняли его коллеги из Узбекистана Шавкат Мирзиеёв и из Танзании Самия Сулуху Хасан, а также зампредседателя КНР Хань Чжэн.

В приветственной речи Путин заявил, что Россия открыта для всех, кто готов с ней сотрудничать на равноправных и взаимовыгодных условиях. При этом давление на страну сохраняется, но при этом, по словам Путина, у России "стало шире пространство для маневра" и появились новые технологические финансовые решения.

Центр тяжести мировой экономики смещается прочь от западных стран, считает Путин. Он заявил, что роль стран БРИКС в мировой экономике растет и уже сейчас заметно стран "большой семерки". При этом он обрушился с критикой на страны Запада, обвинив их в недобросовестной конкуренции.

Обращаясь к экономике России, президент привел прогноз уровня инфляции, которая, предположительно, должна составить около 5,2% в текущем году. Зарплаты россиян, по его заявлению, выросли за пятилетку почти на треть в реальном выражении. Сорвало аплодисменты предложение отложить снижение порога выручки бизнеса при уплате НДС при упрощенной системе налогообложения.

Впрочем, заседание отметилось не только рассуждениями об экономике. Путин прокомментировал недавнее письмо украинского лидера Владимира Зеленского, в котором тот приглашал его к переговорам. О том, что российский лидер даст свой ответ, ранее сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Пока в переговорах, по мнению российского президента, нет смысла, равно как и в совместной встрече. Само письмо, по его оценке, содержит "элементы хамства".

В ходе дискуссии в какой-то момент президент предложил передать микрофон в зал. Вообще, пленарные заседания на ПМЭФ строятся по одному сценарию. Сперва Путин и гости поочередно выступают, а затем отвечают на вопросы. В этот раз было не так: возможность высказаться предоставили гостям из западных стран.

Председатель Федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук передал Путину привет из Вашингтона, на что в ответ получил просьбу передать Дональду Трампу "ответную шайбу". Румынский депутат Диана Шошоакэ заявила Путину, что ее соотечественники российского лидера "не ненавидят", заинтересованы в мире с Россией и не желают помогать Украине. К этому она прибавила, что Румыния, "к сожалению, управляется из Брюсселя". Путин поблагодарил иностранку за ее слова и передал приветствие православным румынам.

Из зрительского зала за происходящим следили представители российской элиты — как федерального уровня, так и регионального. Соседями в первом ряду оказались мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Петербурга Александр Беглов. Для них это было не впервые за день.

Труды Беглова на ПМЭФ

Места по соседству Беглов и Собянин делили еще утром, во время презентации рейтинга инвестиционной привлекательности регионов, подготовленного Агентством стратегических инициатив. Петербургский градоначальник устроился между столичным коллегой и главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Москва и Татарстан заняли первую строчку рейтинга, Петербург — третью, поднявшись за год на три позиции. Напомним, что в 2025 году АСИ ставил Северную столицу на шестое место среди российских регионов.

Выступая на презентации, Беглов сравнил взаимодействие с инвесторами с работой садовника. При этом он не забыл сказать, что улучшить позицию Петербург смог "с помощью нашего президента Владимира Владимировича Путина и правительства Российской Федерации".

— Это как садовник: чем больше ухаживаешь за деревом, тем больше получаешь плодов. Так и с инвестором. Нужно создавать условия, чтобы он пришел. Чтобы он доверял, — поделился рецептами Беглов.

Программа у петербургского градоначальника выдалась поутру насыщенной. Смольный отчитался, что еще перед началом мероприятий ПМЭФ губернатор поучаствовал в закладке символического камня на площадке будущего моста ШМСД. Вместе с ним на церемонии присутствовали глава ВТБ Андрей Костин и гендиректор АО "ГК Нацпроектстрой" Алексей Крапивин. Кроме того, Беглов и Костин прогулялись по Большому Смоленскому мосту с одного берега Невы на другой. Пресс-служба Смольного в честь этого назвала обоих "первыми пешеходами" на переправе, проигнорировав возможность того, что аналогичным путем могли ходить занятые в стройке специалисты.

Непосредственно в "Экспофоруме" Беглов встретился с первым вице-премьером Киргизии Данияром Амангельдиевым и обсудил развитие партнерства города и центральноазиатской страны. Также он пообщался на стенде Петербурга с полпредом президента Игорем Руденей, который в этот день осматривал площадки подведомственных регионов.

Здесь же, на стенде, Беглов подписал соглашения с шестью регионами. В случае с Архангельской областью речь шла о "дорожной карте" по празднованию 600-летия Соловецкого монастыря. Карелия и Псков присоединились к программе "Единая карта петербуржца". В их случаях карты получат названия "Карельская" и "Псковская" соответственно. Соглашения с обоими регионами касаются компенсации затрат Петербурга на выпуск и обслуживание карт. К слову, сама идея не нова: годом ранее запустили "Ленинградские" карты для жителей Ленинградской области.

Соглашение о намерениях с главой "Газпрома" Алексеем Миллером предполагает выкуп компанией "СКА Арены" для хоккейного клуба СКА. По условиям договоренности, клуб приобретает 100% уставного капитала ООО "СКА Арена", которое владеет одноименным комплексом. Сама команда откликнулась на новость обещанием начать выступления на стадионе уже в новом сезоне.

"Хоккейный клуб СКА с радостью сообщает, что благодаря председателю правления ПАО "Газпром" А.Б. Миллеру и по его решению впервые за 80 лет клуб приобрел свой дом – современный, самый вместительный в мире, построенный по самым передовым технологиям выдающимися российскими архитекторами и дизайнерами, самый безопасный и самый гостеприимный", — говорится на сайте ХК СКА.

С основателем "Группы ЛСР" Андреем Молчановым Беглов подписал соглашение о застройке северного намыва на Васильевском острове. Как рассказал журналистам Молчанов, там может появиться 100-метровая копия башни Татлина. Это нереализованный проект авангардиста Владимира Татлина, разработанный им в первые годы после революции. Художник предлагал создать 400-метровую наклонную конструкцию из стального каркаса, внутри которой бы с разной скоростью вращались четыре здания. Молчанов уточнил, что едва ли получит от города разрешение на столь высотное строительство, из-за чего достопримечательность окажется ниже.

Уже вечером пресс-службы Кремля и Смольного распространили сообщения о том, что Путин провел рабочую встречу с Бегловым на полях ПМЭФ. В обоих случаях тексты оказались предельно лаконичными и не содержали каких-либо подробностей.























Разговоры на сессиях

Деловая программа форума в пятницу оказалась не столь насыщенной, как накануне. Сессии, по понятным причинам, продолжались только в первую половину дня. Говорили, в частности, всё о том же: о традиционных ценностях и проблемах внутренней миграции. Схожие вопросы поднимали и накануне. Тогда обсуждали проблемы многодетных и вопросы переселения в малоэтажное жилье — к слову, опять же ради многодетности.

Теперь же о семейных ценностях поговорили директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и замглавы Минобороны Анна Цивилева. Первый сообщил, что прививает потомкам "верность служить" и добавил, что его семья "служит Родине уже несколько столетий". Цивилева, в свою очередь, вспомнила о ежегодных поездках за город для работ на земле. Сейчас она с родственниками такое не практикуют, но все равно встречаются в те же даты.

Вопросы переезда в большой город беспокоили губернатора Архангельской области Александра Цыбульского. Он сравнил зарплаты на судостроительных предприятиях Северодвинска и Петербурга. В Северной столице, по его словам, сотрудники получают в полтора раза больше, и потому неудивителен отток жителей из малых городов. В связи с этим Цыбульский считает, что нужно пересмотреть принципы оплаты труда в Арктической зоне.

Цивилева, к слову, выступала в этот день и по совсем другому вопросу — а именно, рассуждала о применении искусственного интеллекта в жизни. По ее мнению искусственный разум — это лишь цифровой помощник, который никогда не заменит человека, поскольку тот сложнее устроен. Человек — "более совершенная система, которая была создана Всевышним", объяснила она свою позицию.

Министр труда Антон Котяков уже в рамках другой сессии заявил, что нынешний ИИ при его уровне развития способен выполнять 7,5% трудовых функций. Однако же это не говорит о сокращении рабочих мест, успокоил он: скорее, речь идет об упрощении труда за счет перераспределения функций, возлагаемых на сотрудника.

Вопрос инноваций поднимали и на сессии с громким названием "Отечественный автопром: в преддверии нового рывка". Выступавший там вице-президент АвтоВАЗа Сергей Громак объявил, что одной из первых задач, вставших перед автопредприятием после ухода из России его совладельца — концерна "Рено", стало обретение цифровой независимости. По его словам, добиться этого удалось к маю 2023 года. Для этого, в частности, потребовался отказ от примерно 200 иностранных программ и сервисов.

— Так что 1 мая 2023 года мы празднуем в Тольятти, и вообще во всей группе, день обретения цифровой независимости, — поделился он.

На той же сессии выступил и замглавы Минпромторга Альберт Каримов, который сообщил о планах достичь выпуска 2,5 млн автомобилей ежегодно. Доля отечественной техники при этом должна вырасти до 80%.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру