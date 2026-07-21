Смольный сократил расходы на закупку трамваев в 2026 году

Власти Петербурга сократили расходы на обновление трамвайного парка в 2026 году, сообщила "Фонтанка" со ссылкой на слова главы комитета по транспорту Дениса Минкина. При этом доля трамвайных вагонов, соответствующих нормативным требованиям, составляет только 80%. Соответствующее заявление чиновник озвучил 21 июля на заседании городского правительства.

По словам Минкина, Петербург опережает федеральные требования по срокам эксплуатации вагонов, однако парк трамваев нуждается в обновлении. Решение о приостановке проведения закупок может замедлить модернизацию Горэлектротранса и негативно отразиться на темпах работы предприятий, производящих транспорт, считает председатель комтранса.

Минкин добавил, что по итогам 2025 года на баланс города поступили 383 автобуса, 83 электробуса, 92 троллейбуса и 61 трамвай. Сейчас комтранс совместно с комитетом по инвестициям обсуждает варианты финансирования для продолжения закупок.

Ранее комтранс сообщал, что до 2030 года Петербургу потребуется приобрести порядка 300 трамваев, чтобы полностью обновить парк в соответствии с нормативными требованиями. Для этих целей ведомство запросило дополнительно 14 млрд рублей при на покупку 72 вагонов при подготовке бюджета на 2026 год. Однако в мае 2026 года комтранс отменил две закупки: 23 трамваев на общую сумму около 3,7 млрд рублей и трех вагонов примерно за 561 млн рублей.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру