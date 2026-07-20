Морской вокзал хотят признать объектом культурного наследия

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) намерен включить здание Морского вокзала на Васильевском острове в перечень объектов культурного наследия регионального значения, обратил внимание ЗАКС.Ру. Проект распоряжения опубликован 20 июля на сайте Смольного в разделе антикоррупционной экспертизы.

"Включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр) в качестве объекта культурного наследия регионального значения памятник "Морской вокзал", 1977-1982 гг., расположенный по адресу: Санкт Петербург, пл. Морской славы, д. 1, литера А", — говорится в документе.

Согласно проекту распоряжения, чиновники КГИОП предлагают утвердить границы объекта культурного наследия, установить предмет охраны и режим использования территории комплекса. В случае подписания документа, новый статус запретит перестраивать Морской вокзал — его можно будет только сохранять и реставрировать. В перечне охраняемых объектов отмечены исторические части здания, в том числе башня со стальным шпилем и фигурой корабля, парадная лестница, атриум, галереи и вестибюль вокзала.

Весной 2025 года Морской вокзал внесли в перечень выявленных объектов культурного наследия. КГИОП разрабатывал экспертизу здания после совместной работы с Петербургским союзом архитекторов. В апреле 2025 года комитет по инвестициям также обсуждал вариант создания на базе вокзала нового общественного пространства с торговыми точками, ресторанами и кафе.

Морской вокзал построили в 1983 году и официально открыли в 1984 году. За этот проект архитекторов Виталия Сохина, Александра Нелипа и инженера-строителя Александра Федоровича отметили Государственной премией СССР. После запуска пассажирского порта "Морской фасад", построенного в 2008-2011 годах, терминал Морского вокзала практически прекратил работу. В 2023 году у вокзала был закрыт пункт пропуска через границу. Сейчас в здании находятся бизнес‑центр, общежитие для студентов Горного института и небольшой отель.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру