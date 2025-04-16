Морской вокзал на Васильевском острове может стать общественным пространством

Комитет по инвестициям Петербурга предложил включить в основные виды разрешенного использования территории Морского вокзала на Васильевском острове деятельность гостиниц, объектов торговли и общественного питания, сообщила 16 апреля "Фонтанка.ру" со ссылкой на пояснительную записку к общественным обсуждениям правил землепользования и застройки.

В документе отмечается, что терминал Морского вокзала фактически перестал использоваться после открытия порта "Морской фасад", а пункт пропуска через границу закрылся в 2023 году. Сейчас в здании работает бизнес-центр, общежитие для студентов Горного института и небольшой отель. Новый терминал "Морского фасада" недозагружен, поэтому предлагается создать торговые точки, рестораны и кафе в обоих зданиях с целью привлечения новых арендаторов.

Идея превратить Морской вокзал в общественное пространство уже обсуждалась ранее. В 2021 году на ПМЭФ было подписано соглашение между группой компаний "Севкабель" и сетью отелей "Азимут". Компании планировали переделать терминал под отель, а вокруг создать общественное пространство с набережной, однако позже петербургские власти решили реконструировать объект самостоятельно. В 2022 году похожее предложение выдвинул вице-губернатор Кирилл Поляков.

Напомним, здание Морского вокзала, считающееся шедевром советского модернизма, было построено в 1984 году под руководством архитектора Виталия Сохина. За этот проект авторы были отмечены Государственной премией СССР. На прошлой неделе КГИОП опубликовал проект распоряжения о наделении здания Морского вокзала статусом выявленного объекта культурного наследия. В дальнейшем комитет планирует провести государственную историко-культурную экспертизу, целью которой станет обоснование целесообразности включения вокзала в реестр объектов культурного наследия как памятника регионального значения.

Мария Сиверцева, фото ЗАКС.Ру