Морской вокзал станет выявленным памятником, а гостиница "Прибалтийская" — нет

Комитет по госконтролю, использованию и охране памятников решил включить здание Морского вокзала в список выявленных объектов культурного наследия, следует из проекта распоряжения, опубликованного 9 апреля на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы. Из еще одного проекта следует, что гостинице "Прибалтийской" в аналогичном статусе отказано.

Согласно первому документу, также планируется утвердить границы территории Морского вокзала как выявленного объекта культурного наследия. В проекте распоряжения о статусе "Прибалтийской" содержится требование "отказать во включении Объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия".

"Специалисты отмечают, что здание Морского вокзала заслуживает включения в единый государственный реестр в качестве памятника регионального значения", — говорится в сообщении на сайте КГИОП.

Из публикации также следует, что в дальнейшем по заказу комитета планируется проведение государственной историко-культурной экспертизы, цель которой заключается в обосновании целесообразности включения вокзала в реестр.

Здание Морского вокзала было построено в 1984 году под руководством архитектора Виталия Сохина. Авторы были удостоены Государственной премии СССР. Авторами проекта "Прибалтийской" выступили архитекторы Сергей Евдокимов, Николай Баранов и другие. Возведением сооружения занималась шведская строительная фирма Skanska, гостиница была открыта в 1979 году.

Ранее стало известно о том, что КГИОП согласовал проект реконструкции дома княгини Шаховской на Садовой улице, где некоторое время жил поэт Михаил Лермонтов. Здание с 2016 года находится в управлении Мариинского театра.

Андрей Казарлыга, фото: сайт КГИОП