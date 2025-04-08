КГИОП согласовал проект реконструкции дома Лермонтова

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП) выдал Мариинскому театру положительное заключение на проект реконструкции здания двух корпусов дома княгини Шаховской на Садовой улице, где с 1836 и по 1837 года проживал поэт Михаил Лермонтов. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства 8 апреля.

Реконструкция затронет те части здания, которые не являются объектом культурного наследия. Два дворовых флигеля литеры А перестроят с изменением габаритов, в еще одном флигеле литер А и Б собираются разобрать и заменить кровлю и внутренние конструкции, а после восстановить в существующих габаритах. Отмечается, что реконструкция проводится с целью размещения в здании многоквартирного жилого дома.

В ноябре 2023 года ЗАКС.Ру писал, что состояние дома 61 по улице Садовой обеспокоило депутата петербургского Заксобрания Марину Шишкину (СРЗП). В связи с этим она направила обращение в КГИОП. В том же 2023 году комитет подал иск с требованием отреставрировать дом Лермонтова. В декабре 2024 года Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти обязал Мариинский театр выполнить требование КГИОП в течение 60 месяцев.

Доходный дом княгини Шаховской находится в управлении Мариинского театра с 2016 года. В 2018 году Смольный уже судился с театром по вопросу реставрации здания, тогда суд удовлетворил иск администрации города.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру