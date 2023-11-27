Состояние дома Лермонтова обеспокоило Шишкину

Лидер фракции СРЗП в петербургском Заксобрании Марина Шишкина обратилась в КГИОП из-за беспокойства о состоянии так называемого дома Лермонтова на Садовой улице, 61. Здание, в котором поэт жил в 1836-1837 годах, продолжает разрушаться, отметила политик в своем Telegram-канале.

"Обратилась в КГИОП с просьбой ответить на вопросы о восстановлении и обновлении консервационных мер и о дальнейшей судьбе дома-памятника", — сообщила Шишкина.

Депутат рассказала, что на прошлой неделе к ней обратились градозащитники, собирающие подписи в защиту здания. Она отметила, что последние консервационные работы в заброшенном памятнике проводились в 2018 году, а в минувшем октябре активисты жаловались на его состояние.

Доходный дом княгини Шаховской с 2016 года находится в управлении Мариинского театра, который должен был приспособить его под современное использование. В 2022 году КГИОП вернул для доработки полученную проектную документацию.

Ранее Шишкина обратилась в КГИОП из-за состояния мемориала защитникам полуострова Ханко.

Фото: сайт Марины Шишкиной