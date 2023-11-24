Шишкина обратилась в КГИОП с вопросом о судьбе мемориала защитникам Ханко

Состояние памятника защитникам полуострова Ханко вынудило главу фракции СРЗП в петербургском Заксобрании Марину Шишкину направить запрос в КГИОП. По словам депутата, перед этим она получила обращение обеспокоенных горожан.

"Плачевное состояние мемориального комплекса на улице Пестеля в честь героической обороны полуострова Ханко в 1941 году заставило горожан собирать подписи в его защиту. Я получила обращение, подписанное 28 фамилиями", — рассказала Шишкина в собственном Telegram-канале.

В своем обращении петербуржцы указали на неработающий фонтан, щели в ступенях и плохо читаемые буквы надписи на стене.

Шишкина уточнила, что памятник проходил реставрацию в 2002 году, а в 2019 году КГИОП выдал охранное обязательство, согласно которому еще одна реставрация должна была состояться в пятилетний срок. При этом оставался открытым вопрос, на чьем балансе находится сооружение.

"Обратилась в КГИОП с запросом о судьбе памятника", — резюмировала депутат.

В пятницу перед зданием Двенадцати коллегий на Васильевском острове был открыт памятник министру народного просвещения Сергею Уварову. Прежде на этом месте стояла скульптура, известная как "Крылатый гений".

Фото: Telegram-канал Марины Шишкиной