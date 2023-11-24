У здания СПбГУ прошла церемония открытия памятника Сергею Уварову

У здания Двенадцати коллегий состоялась церемония открытия памятника императорскому министру просвещения Сергею Уварову, об этом 24 ноября пишет "Интерфакс".

Скульптура расположилась у входа в здание Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Ранее на этом месте стояла скульптура "Крылатый гений".

По словам помощника президента Владимира Мединского, выбор места установки памятника связан с тем, что Сергей Уваров в свое время воссоздал университет.

Также на открытии присутствовали министр просвещения Сергей Кравцов, ректор СПбГУ Николай Кропачев и губернатор Петербурга Александр Беглов.

Граф Сергей Семеновичу Уваров работал президентом Императорской академии наук и министром народного просвещения Российской империи в XIX веке. В 1819 году он стал инициатором преобразования Главного педагогического института в Императорский Санкт-Петербургский университет.

Фото: ЗАКС.Ру