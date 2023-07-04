Памятник Уварову подвинет "Крылатого гения" от главного входа в здание Двенадцати коллегий

В СПбГУ определились с местоположением будущего памятника министру народного просвещения Российской империи Сергею Уварову, следует из распространенного пресс-службой вуза сообщения. Скульптурное изображение автора формулы "Православие, самодержавие, народность" установят перед главным входом в здание Двенадцати коллегий на месте статуи "Крылатый гений".

Решение о месте установки памятника Уварову приняла 21 июня коллегия почетных профессоров СПбГУ. Также на заседании прозвучало предложение установить в конце Менделеевской линии памятник выдающемуся российскому химику Дмитрию Менделееву. По мысли авторов предложения, это позволило бы на символическом уровне отразить историю университета от Петра Великого, памятник которому установлен на другой стороне Невы, через памятники ученому Михаилу Ломоносову и Уварову до Менделеева.

"С появлением монументов визуальная линия "Петр I — Михаил Ломоносов — Сергей Уваров — Дмитрий Менделеев" станет хронологически верной и свяжет между собой различные вехи развития Университета", — говорится в сообщении СПбГУ.

Находящуюся сейчас перед входом в главное здание вуза статую "Крылатый гений" перенесут во двор здания Двенадцати коллегий.

Инициатива закладки памятника Уварову исходила от помощника президента России Владимира Мединского и от главы Минпросвещения Сергея Кравцова, уточнили в СПбГУ. В заслугу царскому министру поставили инициативу преобразования педагогического института в Императорский Санкт-Петербургский университет. О планах воздвигнуть памятник стало известно в первой половине июня.

Фото: ЗАКС.Ру