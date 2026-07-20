Из Петербурга в Калининград могут запустить новый морской маршрут

Между Петербургом и Калининградом могут запустить пассажирский лайнер, рассказал в интервью "Ведомостям" 20 июля глава Калининградской области Алексей Беспрозванных. Власти региона рассматривают возможность открыть линию после ввода в эксплуатацию нового терминала в Пионерском.

Для маршрута планируют использовать лайнер вместимостью от 1,5 тысяч до 2,5 тысяч пассажиров. Путешествие займет от 24 до 30 часов, пассажирам придется провести ночь на борту. Судно планируют оснастить необходимой инфраструктурой. Также рассматривается возможность перевозки автомобилей.

Сроки запуска будут зависеть от готовности пассажирского терминала в Пионерском. При этом в середине июля 2026 года Главгосэкспертиза отклонило новый проект строительства международного морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов в Пионерском. Об этом 14 июля писало издание "Ведомости Северо-Запад".

Со слов Беспрозванных, увеличить количество поездов между Калининградом и Петербургом пока невозможно из-за ограничений, связанных с транзитом через Литву. Сейчас между регионами курсируют два поезда в сутки. Дополнительные составы и увеличение количества вагонов литовская сторона не согласовывает. Кроме того, глава Калининградской области отметил, что возможность авиаперелетов зависит от ограничений воздушного трафика в Петербурге.

В январе 2025 года ЗАКС.Ру писал о запуске грузопассажирских рейсов между Петербургом и Калининградом паромом "Антей". Судно исправно курсирует по обозначенному маршруту и в настоящее время. Кроме него, на линии действуют еще несколько паромов.

Алиса Ремнева