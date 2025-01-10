Из Петербурга в Калининград с 15 января будет ходить паром "Антей"

С 15 января 2025 года грузопассажирский паром "Антей" начнёт регулярное сообщение между Петербургом и Калининградом, об этом 10 января пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на оператора линии "Трансбизнесконсалтинг" (ТБК).

В Петербурге паром будет отправляться с терминала морского вокзала "Морской фасад" на проспекте Крузенштерна, а в Калининградской области причаливать в новом порту Пионерский.

Билеты уже доступны для бронирования. Стоимость проезда для одного пассажира составляет 6820 рублей в одну сторону. Паром готов принять на борт не только водителей фур, но и пассажиров без транспорта.

Рейсы из Калининграда в Петербург будут доступны с 19 января. Система позволяет одновременно забронировать билеты для 50 пассажиров без автотранспорта.

Напомним, что туристический поток внутри России в новогодние праздники вырос примерно на 10% относительно того же периода 2024 года. Петербург оказался в числе самых популярных направлений для поездок.

Фото: ЗАКС.Ру