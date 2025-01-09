Поток внутреннего туризма в новогодние праздники вырос на 10%

Туристический поток внутри России в новогодние праздники вырос примерно на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило 9 января ТАСС со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Этот рост соответствует общей динамике внутреннего туризма за год.

Вице-премьер отметил, что развитие горнолыжных курортов продолжает стимулировать спрос. В Пермском крае, Самарской и Тверской областях, а также в Хабаровском крае открылись новые трассы и подъемники, а существующие курорты продолжают расширяться и реконструироваться. Популярность набирает и зимний отдых у моря: в Краснодарском крае в этом сезоне открылось более 70 зимних пляжей.

По данным исследования Минэкономразвития и сервиса "Островок", которые приводит ТАСС, россияне на новогодние каникулы в 2025 году преимущественно выбирали внутренний туризм. Петербург оказался в числе самых популярных направлений для поездок, наряду с Москвой, Сочи, Казанью, Калининградом, Нижним Новгородом, Екатеринбургом, Ярославлем, Краснодаром и Красной Поляной.

Напомним, в 2024 году Петербург посетили 11,6 млн туристов, что на 23% больше, чем в 2023 году, и на 1,1 млн человек больше, чем в доковидном 2019 году.

фото: ЗАКС.Ру