Петербург в 2024 году посетили более 11 млн туристов

В 2024 году Петербург посетили 11,6 млн туристов, что на 23% больше, чем в 2023 году, и на 1,1 млн человек больше, чем в доковидном 2019 году, об этом 2 января сообщил губернатор города Александр Беглов в своём Telegram-канале.

По словам губернатора, 1,1 млн туристических поездок в 2024 году носили деловой характер. При этом туризм принёс городской экономике рекордные 730 млрд рублей, что в полтора раза больше, чем в 2023 году.

"За прошлый год существенно увеличили поток туристов из дальнего зарубежья – за счёт дружественных стран. Например, всё больше гостей приезжают из Саудовской Аравии – страна вошла в топ-5 по числу туристов, потеснив Индию", – отметил Беглов.

Напомним, что церемония закрытия генерального консульства Польши в Петербурге состоится 8 января. Посол Кшиштоф Краевский отказался раскрывать детали мероприятия.

Фото: ЗАКС.Ру