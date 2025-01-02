ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 13:19

Генконсульство Польши в Петербурге закроется 8 января

фото ЗакС политика Генконсульство Польши в Петербурге закроется 8 января

Церемония закрытия генерального консульства Польши в Петербурге состоится 8 января, об этом 2 января пишут "РИА Новости" со ссылкой на слова посла Польши в России Кшиштофа Краевского на радиостанция RMF FM.

Ранее Министерство иностранных дел России приняло решение об отзыве с 10 января 2025 года согласия на функционирование генерального консульства Польши в Петербурге. Это стало ответом на закрытие российского генерального консульства в Познани. 

Посол Кшиштоф Краевский отказался раскрывать детали мероприятия, ограничившись информацией о том, что процесс выезда сотрудников уже начался.

Напомним, что в начале ноября 2024 года генеральное консульство Республики Казахстан переехало в здание на улице Чайковского. Ранее там находилась резиденция финского консула.

Фото: unsplash.com


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости2 января
Смотреть предыдущие новости →


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама