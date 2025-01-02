Генконсульство Польши в Петербурге закроется 8 января

Церемония закрытия генерального консульства Польши в Петербурге состоится 8 января, об этом 2 января пишут "РИА Новости" со ссылкой на слова посла Польши в России Кшиштофа Краевского на радиостанция RMF FM.

Ранее Министерство иностранных дел России приняло решение об отзыве с 10 января 2025 года согласия на функционирование генерального консульства Польши в Петербурге. Это стало ответом на закрытие российского генерального консульства в Познани.

Посол Кшиштоф Краевский отказался раскрывать детали мероприятия, ограничившись информацией о том, что процесс выезда сотрудников уже начался.

Напомним, что в начале ноября 2024 года генеральное консульство Республики Казахстан переехало в здание на улице Чайковского. Ранее там находилась резиденция финского консула.

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