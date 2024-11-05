Генконсульство Казахстана переехало в резиденцию финского консула на Чайковского

Генеральное консульство Республики Казахстан в Петербурге переехало в здание на улице Чайковского, где раньше находилась резиденция финского консула, об этом 5 ноября сообщили в социальных сетях консульства.

Работу дипломаты Казахстана начали в новом здании еще в понедельник, 4 ноября. Посетители могут прийти в консульство в доме №71 на улице Чайковского во все будние дни, кроме среды.

Также новый адрес диппредставительства в Петербурге появился на сайте консульства. Ранее дипмиссия Казахстана работала в здании на улице Рылеева.

В здании на Чайковского находилась резиденция финского консула, за которую финны не платили, как Россия не платила арендную плату за имущество генерального консульства в Турку.

Напомним, что генеральное консульство Финляндии в Петербурге закрылось в октябре 2023 года. Здание дипломатов находилось на Преображенской площади.

Фото: unsplash