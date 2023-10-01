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Новости 16:55

Генконсульство Финляндии прекратило свою работу в Петербурге

фото ЗакС политика Генконсульство Финляндии прекратило свою работу в Петербурге

Генеральное консульство Финляндии официально прекратило свою работу в Петербурге с 1 октября. Решение об этом приняло в начале июля российское Министерство иностранных дел в ответ на высылку отечественных дипломатов из соседней страны.

Теперь в России осталось работающим только одно дипломатическое представительство Финляндии, речь идет о посольстве в Москве.

Ранее, в минувшую среду со здания генконсульства на Преображенской площади сняли флаги Финляндии и Евросоюза. Диппредставительство Финляндии впервые появилось в Северной столице 100 лет назад.

Фото: Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге, Мария Истомина


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