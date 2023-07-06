Россия отзовет с октября согласие на работу генконсульства Финляндии в Петербурге

Одной из ответных мер на высылку российских дипломатов из Финляндии станет отзыв согласия на работу генконсульства этой страны в Петербурге, сообщили 6 июля в МИД РФ. Согласно распространенной ведомством информации, представительство Финляндии должно будет закрыться с 1 октября.

"В числе ответных мер на конфронтационные действия финских властей российской стороной принято решение об отзыве с 1 октября своего согласия на деятельность генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге", — говорится в сообщении министерства.

Как отмечается, в четверг в МИД был вызван посол Финляндии Антти Хелантеря в связи с высылкой из Суоми девяти представителей российских загранучреждений в прошлом месяце. Дипломата уведомили, что в качестве ответной меры Россия объявила персонами нон-грата девять сотрудников посольства и генконсульства Финляндии в Петербурге, а также о решении, принятом в связи с работой консульства.

Ранее депутат Заксобрания Ленобласти Андрей Гардашников призвал соорудить на границе с Финляндией оборонительную линию. Предложение прозвучало в связи со вступлением этой страны в НАТО.

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