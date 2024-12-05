Россия закрывает генконсульство Польши в Петербурге

С 10 января 2025 года Россия закрывает Генеральное консульство Польши в Петербурге. Об этом 5 декабря сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

Три сотрудника консульства были объявлены "персонами нон грата" и обязаны покинуть территорию России до указанной даты. В МИД уточнили, что эта мера является ответом на закрытие 30 ноября Генконсульства России в Познани.

Ведомство также отметило, что польские власти последние годы проводят "откровенно враждебную политику" в отношении России. В заявлении МИД подчеркивается, что на любые недружелюбные шаги в отношении России Москва будет реагировать "жесткими ответными мерами".

Генконсульство Польши работало на 5-й Советской улице, 12, в здании, построенном в 1860-х годах по проекту архитектора Августа Ланге для купца Платона Иванова. С 2019 года должность генерального консула Польши занимал Гжегож Слюбовски.

Ранее сообщалось, что генеральное консульство Казахстана переехало в здание на улице Чайковского. Раньше там находилась резиденция финского консула.

фото: Unsplash