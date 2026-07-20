Путин установил в России День хоккея

Президент России Владимир Путин 20 июля подписал указ об учреждении в России Дня хоккея. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, праздник будут ежегодно отмечать 22 декабря. В этот день в 1946 году стартовал первый в СССР чемпионат по хоккею с шайбой. Праздник учрежден для популяризации и развития этой командной игры.

"В целях популяризации и развития хоккея постановляю: установить День хоккея и отмечать его 22 декабря", — говорится в тексте указа.

В феврале депутаты ЗакСа предложили ввести в России День памяти арктических конвоев 1941-1945 годов. Праздник предлагают отмечать 31 августа, в день прибытия в Архангельск первого арктического конвоя "Дервиш". Законопроект подготовили совместно с парламентами Ненецкого автономного округа, Мурманской и Архангельской областей и внесли 10 февраля. Проект федеральной инициативы поступил на рассмотрение городского парламента, однако пока рассмотрен не был.

Алиса Ремнева / Фото: Кремль