Экомилиция в Ленобласти станет патрулировать леса верхом на лошадях

В Ленинградской области начала работать конная экологическая милиция, рассказал 20 июля губернатор региона Александр Дрозденко в соцсетях. По его словам, инспекторы патрулируют леса верхом для лучшего обзора местности и выявления незаконных свалок, следов вырубки деревьев и нарушителей, разводящих костры в запрещенных местах.

"Наезднику сверху открывается отличный обзор. Это помогает оперативно замечать скрытые в зарослях незаконные свалки, следы вырубки леса или нарушителей, решивших разжечь костер в неположенном месте", — написал Дрозденко.

Идея конных патрулей появилась по инициативе местных жителей Ленобласти. Одним из преимуществ такого формата надзора глава региона назвал воспитательную и просветительскую работу сотрудников экологической службы с туристами и приезжими, решившими отдохнуть в лесах области.

"Как показывает практика, к инспекторам на красивых, ухоженных лошадях люди прислушиваются гораздо охотнее. Это помогает вести просветительскую работу среди населения. Но главное, конная экомилиция — не просто красивая картинка. Результаты первых месяцев работы показывают, что это действенный инструмент", — говорится в публикации главы региона.

Дрозденко добавил, что одним из сотрудников экомилиции стала коннозаводчик ахалтекинских лошадей Амина Любицкая. К публикации глава региона прикрепил фотографии, на которых инспекторы‑всадники в специальной форме с символикой администрации Ленобласти патрулируют местность. Судя по кадрам, для лошадей сшили шапки на уши зеленого цвета и попоны.

Осенью 2023 года подразделения конной полиции появились в Петербурге. Они следят за общественным порядком на центральных улицах города. Вскоре патрули на лошадях внедрили для отслеживания ситуации с экологией в Ленобласти.

Ранее в Законодательном собрании обсуждался вопрос о целесообразности использования гужевого транспорта. В июне 2025 года единоросс Павел Крупник выступил с инициативой проанализировать условия содержания животных в Петербурге. Для рассмотрения ситуации в Заксобрании создали рабочую группу, которая провела оценку гуманности эксплуатации лошадей в городских условиях. Ряд депутатов парламента настаивают на введении полного запрета гужевого транспорта.

Екатерина Гусева / Фото: Александр Дрозденко