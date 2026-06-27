На РЖД завели административное дело после затопления лесов в Ленобласти

Сотрудники комитета государственного экологического надзора Ленинградской области возбудили административное дело в отношении ОАО "РЖД" из-за затопления лесов карьерной водой, сообщили в пресс-службе ведомства. Компанию собираются привлечь к ответственности по статье о нарушении санитарной безопасности в лесах (ст. 8.31 КоАП). Нарушения выявили 26 июня после инспекции участков недр "Шапкинское (Горелый Бор)" и "Шапкинское (Горелый Бор)-2" в Тосненском районе региона.

В ведомстве выяснили, что неочищенную карьерную воду откачивали в леса из карьера без оформления документов.

"По данному факту комитетом возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.31 КоАП РФ – нарушение правил санитарной безопасности в лесах, а также инициированы дополнительные проверочные мероприятия, по результатам которых будет дана правовая оценка деятельности и приняты меры реагирования в соответствии с действующим законодательством", - сообщила председатель комитета Рамила Агаева.

По статье о нарушении санитарной безопасности в лесах для юридических лиц предусмотрен штраф от 100 до 300 тысяч рублей. Для граждан размер штрафа варьируется от 2 до 3,5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 20 тысяч рублей.

Дарья Нехорошева / Фото: Комитет государственного экологического надзора Ленобласти