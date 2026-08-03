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Новости 3 августа 2026, 13:44

Ущерб Большой Невке от затонувшего дебаркадера оценили в 73 млн рублей

фото ЗакС политика Ущерб Большой Невке от затонувшего дебаркадера оценили в 73 млн рублей

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора после обнаружения затонувшего дебаркадера у Выборгской набережной обратилось в суд с иском к его собственнику, сообщили 3 августа в пресс-службе ведомства. Ущерб реке Большая Невка оценили более чем в 73 млн рублей. 

Собственнику предложили добровольно возместить ущерб, однако в установленный срок средства не поступили. После этого управление обратилось в суд с иском о принудительном взыскании. Сейчас дебаркадер поднят со дна, однако по-прежнему находится в акватории Большой Невки в районе Выборгской набережной.

По данным представителей Росприроднадзора, корпус сооружения оказался частично заилен, а часть, которой он соприкасался с дном, послужила местом скопления мусора. Специалисты центра лабораторного анализа и технических измерений по СЗФО отобрали пробы воды выше и ниже по течению относительно затонувшего дебаркадера. Исследования показали превышение содержания загрязняющих веществ.

Дебаркадер представляет собой плавучее сооружение, используемое в качестве причала или для размещения на нем объектов рекреации и туризма. В марте 2023 года во время ледохода в Неве начал тонуть дебаркадер-ресторан "Серебряный кит". После этого природоохранная прокуратура через суд добилась возложения на собственника обязанности поднять сооружение со дна и убрать из акватории. Причиненный ущерб оценили в 350 млн рублей. Работы, связанные с демонтажом и вывозом дебаркадера, завершили только в октябре 2024 года.

Алиса Ремнева / Фото: Росприроднадзор


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