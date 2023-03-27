Ресторан "Серебряный кит" частично затонул в Неве

Плавучий ресторан "Серебряный кит" накренился на левый борт и частично затонул в Неве, сообщил утром 27 марта 78.ru. Дебаркадер пришвартован в реке напротив парка имени Бабушкина по проспекту Обуховской Обороны.

На место прибыли спасатели и сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры. Надзорное ведомство завело проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного объекта.

Изначально "Серебряный кит" был построен для размещения на Москве-реке, но владельцы не получили согласования столичных властей. После этого плавучий ресторан появился в Петербурге, с 2018 места он стоит напротив парка имени Бабушкина. В 2021 году депутат Госдумы Михаил Романов делился планами направить обращения в Генпрокуратуру и Смольный с просьбой проверить законность размещения дебаркадера на занимаемом им месте. Спустя год стало известно о попытке продажи "Серебряного кита" через Avito.

Фото: Telegram-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"