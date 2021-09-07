Депутат Романов пообещал разобраться с несостоявшимся плавучим рестораном в Невском районе

Петербургский депутат Госдумы Михаил Романов встретился с сообществом городских блогеров, чтобы обсудить судьбу дебаркадера "Серебряный кит", пришвартованного на Неве возле парка имени Бабушкина и никак не используемого. На своем нынешнем месте он пребывает с 2018 года, имеет постоянную охрану, однако, по мнению многих местных жителей, попусту занимает место и постепенно приходит в негодность. Договор об аренде с ООО "Фарсэй" заключал комитет имущественных отношений.

"Срок действия договора — 5 лет. То есть аренда заканчивается в этом году. Большинство жителей Невского района против такого соседства, поэтому я буду обращаться в профильные ведомства Смольного, а также в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с просьбой о проверке законности размещения дебаркадера в Невском районе Санкт-Петербурга", – пообещал единоросс.

Блогеров и их аудиторию смущает и раздражает необычный внешний вид, который, как утверждается, диссонирует с окружающей застройкой и "строгими берегами Невы".

По данным Романова, собственники объекта платят за размещение судна на береговой линии всего одну тысячу рублей в год, что дает депутату дополнительный повод усомниться в пользе "Серебряного кита" для города и бюджета.