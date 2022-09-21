Плавучий ресторан в Невском районе Петербурга продают за 35 млн рублей

Пришвартованный на проспекте Обуховской обороны плавучий ресторан "Серебряный кит" пытаются продать через сайт Avito, на что обратил внимание РБК Петербург. Авторы объявления оценили 65-метровый дебаркадер общей площадью 2,8 тысяч кв. метров в 35 млн рублей.

"Ввиду отсутствия эксплуатации требуется ремонт", - написали продавцы, прося посетителей сайта не беспокоить их без коммерческого интереса.

Год назад добиться удаления дебаркадера из акватории Невы обещал депутат Госдумы Михаил Романов, которого не устраивает внешний вид плавсредства. Тогда же у владельцев ресторана закончился договор аренды со Смольным. Несмотря на это, своего места объект не лишился: напротив парка имени Бабушкина корабль стоит с 2018 года.