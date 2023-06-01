Прокуратура добивается удаления частично затонувшего ресторана из акватории Невы

В петербургский суд поступил иск к компании "Фарсэй", которой принадлежит ресторан "Серебряный кит", частично затонувший в Неве в конце марта. Заявление подала транспортная прокуратура, о чем пишет портал 78.ru со ссылкой на депутата Госдумы Михаила Романова.

Ведомство хочет обязать ответчика убрать судно из акватории. Проверка прокуратуры показала, что дальнейший крен корабля может серьезно помешать навигации и даже вызвать ее приостановку.

"Учитывая уклон грунта, не исключается дальнейшее сползание объекта в реку, возможное опрокидывание. В результате бездействия владельца создана реальная угроза безопасности судоходства на Неве", - рассказал Романов.

По словам единоросса, органы власти также рассматривают вариант принудительного освобождения Невы от "Серебряного кита" за счет бюджета. Потраченные на эту операцию деньги предлагается в дальнейшем взыскать с владельца.

Напротив парка имени Бабушкина плавучий ресторан, так и не начавший свою работу, располагается в течение последних пяти лет. Специалисты объяснили затопление судна повреждением понтонов вследствие ошибок в эксплуатации.

фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру