Только один водоем в Петербурге признали пригодным для купания

Роспотребнадзор выявил только один пригодный для купания водоем в Петербурге. Безопасным назвали Ольгинский пруд в Выборгском районе города, заявили в пресс-службе ведомства 5 июня. Специалисты отобрали пробы воды на 24 пляжах города. В 23 пробах обнаружили несоответствие гигиеническим нормативам.

"Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не рекомендует использовать для купания зоны рекреации водных объектов, качество воды которых не соответствует гигиеническим нормативам", - заявили в ведомстве.

Роспотребнадзор проверил воды Финского залива, реки Ижора, Суздальских озер, Колонистского пруда и других водоемов города. Работники ведомства оценивали санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.

Также Роспотребнадзор исследовал качество воды в акваториях Ленинградской области. Там пригодными для купания признали три водоема - озера Ратное, Снетковское и Петровское. Всего в регионе проверили 20 водоемов.

Летом 2025 года Роспотребнадзор не выявил в Петербурге ни одного водоема, безопасного для купания. В Ленобласти санитарным нормам соответствовала вода в трех водоемах.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру