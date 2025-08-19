ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Петербург вновь уступает Ленобласти по количеству безопасных водоемов

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти вновь не обнаружило пригодные для купания пляжи на территории Северной столицы, сообщила пресс-служба ведомства 19 августа. В Ленобласти безопасными были признаны три водоема.

Всего сотрудники Роспотребнадзора взяли 288 проб в 9 водных акваториях на 24 пляжах в Петербурге на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. По итогам проверки оказалось, что вода на всех пляжах города не соответствует гигиеническим нормативам.

В Ленобласти же было отобрано 240 проб в 20 зонах рекреаций. В итоге специалисты пришли к выводу, что требованиям санитарного законодательства соответствует вода в трех водоемах. Речь идет об озере Отрадное и озере Ратное в Приозерском районе области, а также об озере Озерко в Лодейнопольском районе.

В ведомстве вновь призвали не купаться в водоемах, где качество воды было признано не соответствующим гигиеническим нормативам. Это может привести к заражению острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.

Напомним, на прошлой неделе Роспотребнадзор также не нашел в Петербурге пригодных для купания водоемов. В Ленобласти же гигиеническим нормативам соответствовала только вода в озере Ратное. 

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти


