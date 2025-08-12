В Ленобласти одно озеро признали пригодным для купания, в Петербурге – ноль

Роспотребнадзор снова не обнаружил в Петербурге пляжи, вода на который соответствовала бы гигиеническим нормативам, сообщила пресс-служба ведомства 12 августа. В Ленобласти пригодным для купания был признан один водоем.

Как говорится в публикации, всего сотрудники Роспотребнадзора взяли 264 пробы в 9 водных акваториях Петербурга на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. По результатам мониторинга специалисты пришли к выводу, что вода на всех 24 пляжах не соответствует требованиям санитарного законодательства.

В Ленобласти же были отобраны 220 проб воды в 20 зонах рекреации. В соответствии с результатами исследования, гигиеническим нормативам соответствует только вода в озере Ратное в Приозерском районе региона. Все остальные водные акватории являются непригодными для купания.

В ведомстве в очередной раз призвали жителей Петербурга и Ленобласти не купаться в водоемах, где качество воды не соответствует гигиеническим нормативам. Роспотребнадзор напомнил, что заглатывание воды в них чревато заражением различными инфекциями.

Напомним, на прошлой неделе ведомство не нашло ни одного пригодного для купания как в Петербурге, так и в Ленобласти. Кроме того, Государственная административно-техническая инспекция сообщила, что 58 пляжей в Петербурге не справляются с уборкой.

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти