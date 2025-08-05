В Петербурге и Ленобласти не нашли пригодные для купания пляжи

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти 5 августа вновь отчиталось о результатах мониторинга качества воды в водоемах. На этот раз ни один пляж в регионах не оказался соответствующим нормам санитарного законодательства.

В Петербурге специалисты Роспотребнадзора взяли 240 проб на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели в 9 водоемах на 24 пляжах. В результате оказалось, что вода во всех водных акваториях не соответствует требованиям санитарного законодательства.

В Ленобласти же ведомство отобрало 200 проб воды в 20 зонах рекреации. Там также вода ни в одном водоеме не соответствует гигиеническим нормативам.

В пресс-службе ведомства в очередной раз напомнили, что купание в таких водных объектах не рекомендовано Роспотребнадзором. Это может быть чревато заражением острыми кишечными и энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями, подчеркнули в публикации.

Напомним, на прошлой неделе Роспотребнадзор признал пригодными для купания Безымянное озеро в Красносельском районе Петербурга, а также Суходольском озере в Приозерском районе Ленобласти.

Отметим, ранее Государственная административно-техническая инспекция сообщила, что 58 пляжей в Петербурге не справляются с уборкой. По итогам двухнедельной проверки оказалось, что только на территории 37 пляжей отсутствовал мусор и вовремя опустошались урны.

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти