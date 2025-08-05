Почти 60 петербургских пляжей не справляются с уборкой

Специалисты ГКУ "Управление по мониторингу", подведомственного Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), провели двухнедельную проверку уборки пляжей на территории Петербурга, сообщила 5 августа пресс-служба ГАТИ. В учреждении пришли к выводу, что большинство пляжей не в состоянии справиться с уборкой оперативно.

Проверка затронула восемь районов Петербурга: Курортный, Выборгский, Кировский, Колпинский, Петродворцовый, Приморский, Петроградский и Василеостровский. Специалисты "Управления по мониторингу" осматривали как пляжи вдоль Финского залива, так и возле рек, озер и прудов.

По результатам проверки на 37 пляжах с уборкой справлялись оперативно. На их территории отсутствовал мусор, а урны вовремя опустошались.

При этом на 58 пляжах дела с этим обстоят иначе. Там ответственные за их содержание были не в состоянии справиться с наплывом отдыхающих. Сотрудники "Управления по мониторингу" передал им все замечания, они были устранены.

Напомним, в конце июля в комитете по природопользованию разработали проект правил использования водных объектов в рекреационных целях. Они должны затронуть вопросы организации безопасности отдыха у воды. Так, в них прописана необходимость проведения очистки дна водоема и размещения пляжа вдали от инженерных сооружений.

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба ГАТИ