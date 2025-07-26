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Новости 26 июля 2025, 14:45

Смольный подготовил регламент использования водных объектов

фото ЗакС политика Смольный подготовил регламент использования водных объектов

В комитете по природопользованию разработали проект правил использования водных объектов в рекреационных целях. Сейчас документ проходит необходимые согласования, сообщили в Смольном 25 июля. Проект содержит требования к определению водных объектов, зон отдыха и купания, а также пляжей. 

Предполагается, что правила затронут вопросы организации безопасности отдыха у воды. Вода должна соответствовать санитарным требованиям, а подходы к ней должны быть удобными и безопасными. При этом учитывается рельеф дна и удаленность от инженерных сооружений - они должны находиться не ближе 250 метров. Обязанности по соблюдению правил лягут на владельцев зон отдыха. Они, в частности, должны будут проводить водолазные исследования и очистку дна, а также получать все необходимые согласования. 

"Совершенствование природоохранного законодательства - необходимый инструмент для эффективного управления водными ресурсами, защиты окружающей среды и обеспечения высокого уровня комфорта и безопасности жителей", - цитирует вице-губернатора Алексея Корабельникова пресс-служба Смольного. 

Ранее в МЧС сообщали, что с начала купального сезона в Петербурге утонули более 20 человек, среди которых оказалось четверо детей. Последнее происшествие произошло накануне на Верхнем Суздальском озере - там утонули две сестры в возрасте 11 и 14 лет. 

Кроме того, в конце июля надзорные органы заявили, что в Петербурге нет пригодных для купания пляжей. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Корабельников Алексей Алексеевич






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