Смольный подготовил регламент использования водных объектов

В комитете по природопользованию разработали проект правил использования водных объектов в рекреационных целях. Сейчас документ проходит необходимые согласования, сообщили в Смольном 25 июля. Проект содержит требования к определению водных объектов, зон отдыха и купания, а также пляжей.

Предполагается, что правила затронут вопросы организации безопасности отдыха у воды. Вода должна соответствовать санитарным требованиям, а подходы к ней должны быть удобными и безопасными. При этом учитывается рельеф дна и удаленность от инженерных сооружений - они должны находиться не ближе 250 метров. Обязанности по соблюдению правил лягут на владельцев зон отдыха. Они, в частности, должны будут проводить водолазные исследования и очистку дна, а также получать все необходимые согласования.

"Совершенствование природоохранного законодательства - необходимый инструмент для эффективного управления водными ресурсами, защиты окружающей среды и обеспечения высокого уровня комфорта и безопасности жителей", - цитирует вице-губернатора Алексея Корабельникова пресс-служба Смольного.

Ранее в МЧС сообщали, что с начала купального сезона в Петербурге утонули более 20 человек, среди которых оказалось четверо детей. Последнее происшествие произошло накануне на Верхнем Суздальском озере - там утонули две сестры в возрасте 11 и 14 лет.

Кроме того, в конце июля надзорные органы заявили, что в Петербурге нет пригодных для купания пляжей.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру