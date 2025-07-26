В День ВМФ зажгут факелы Ростральных колонн

Факелы Ростральных колонн на стрелке Васильевского острова зажгут в честь Дня Военно-морского флота, сообщили в Смольном. Их зажгут 27 июля в 12:00, одновременно с полуденным выстрелом из пушки в Петропавловской крепости. Также в ночь на 28 июля включат праздничную иллюминацию на трех мостах: Дворцовом, Троицком мостах, а также на мосту Бетанкура. Их подсветят в цветах российского триколора. Подсветка будет работать с 22:10 27 июля до 3:55 28 июля.

"Для морской столицы России День Военно-Морского Флота - особый праздник. Более трех веков наш флот является символом величия государства, гордостью Отечества. По сложившейся традиции, в честь наших моряков, мы включим подсветку трех городских мостов, которая станет дополнительным украшением Петербурга", - приводят слова губернатора Александра Беглова в пресс-службе Смольного.

Накануе в Смольном, в частности, в комитете по транспорту, сообщили, что в городе не будет проводится военно-морской парад по случаю Дня ВМФ, однако позже эту информацию удалили из публикации. В ведомстве заявили, что это заявление было сделано ошибочно. Также по информации СМИ, основная часть мероприятий по случаю праздника пройдет в Кронштадте.

Константин Леньков / Фото Смольный