В Петербурге отменили морской парад в честь Дня ВМФ

Мероприятия в честь дня Военно-морского флота 27 июля в Петербурге проводиться не будут, сообщил 25 июля городской комитет по транспорту. Были отменены Главный военно-морской парад и праздничный салют.

"Мероприятия, посвященные празднованию Дня Военно-морского флота, в акваториях Петербурга 27 июля проводиться не будут. Салют, Главный военно-морской парад, а также прохождение колонн водных парусных, гребных и моторных судов и гидроциклов отменены", - говорится в публикации ведомства.

Напомним, ранее комитет по культуре сообщил, что на Дворцовой площади не состоится праздничный концерт в честь Дня ВМФ. Вместо этого культурная программа праздника была перенесена в Кронштадт. Мероприятия пройдут 27 июля: сам концерт состоится на Якорной площади, остальная культурная программа пройдет в военно-патриотическом парке культуры и отдыха „Патриот".

Обновление 14:24. Как сообщили в комтрансе изданию "Фонтанка.ру", информация об отмене мероприятий была размещена ошибочно. В ведомстве добавили, что не могут комментировать программу праздника, так как комитет не является его организатором. Как убедился ЗАКС.Ру, сейчас информацию об отмене мероприятий убрали из публикации.

Анастасия Луценко, фото: Telegram-канал Александра Беглова