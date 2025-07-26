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Новости 26 июля 2025, 11:20

Полиция нашла полсотни нелегальных мигрантов на стройке на Пулковском шоссе

фото ЗакС политика Полиция нашла полсотни нелегальных мигрантов на стройке на Пулковском шоссе

Силовики провели масштабный рейд на одной из строек в Московском районе Петербурга. Представители силовых ведомств заявились на объект на Пулковском шоссе, где проверили почти 500 иностранных граждан. Около 50 из них пребывали на территории России с нарушением миграционного законодательства. Нелегалов доставили в отдел полиции для привлечения к административной ответственности. В скором времени будет решаться вопрос о выдворении их за пределы страны. 

Как сообщили ЗАКС.Ру в петербургском Главке, главной целью оперативно-профилактического рейда стало пресечение нарушений миграционного законодательства. Судя по видео МВД, в рейде принимали участие сотрудники ОМОН и миграционной службы, а также кинологи. 

Ранее на этой неделе полиция смогла выявить около 200 нелегальных мигрантов, которые работали курьерами.

Константин Леньков / Кадр из видео МВД


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