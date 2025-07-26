Полиция нашла полсотни нелегальных мигрантов на стройке на Пулковском шоссе

Силовики провели масштабный рейд на одной из строек в Московском районе Петербурга. Представители силовых ведомств заявились на объект на Пулковском шоссе, где проверили почти 500 иностранных граждан. Около 50 из них пребывали на территории России с нарушением миграционного законодательства. Нелегалов доставили в отдел полиции для привлечения к административной ответственности. В скором времени будет решаться вопрос о выдворении их за пределы страны.

Как сообщили ЗАКС.Ру в петербургском Главке, главной целью оперативно-профилактического рейда стало пресечение нарушений миграционного законодательства. Судя по видео МВД, в рейде принимали участие сотрудники ОМОН и миграционной службы, а также кинологи.

Ранее на этой неделе полиция смогла выявить около 200 нелегальных мигрантов, которые работали курьерами.

Константин Леньков / Кадр из видео МВД