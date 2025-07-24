Более 200 курьеров-мигрантов выдворят после рейда полиции

Сотрудники полиции провели масштабную двухнедельную проверку курьеров макркетплейсов на соблюдение требований законодательства, сообщила 24 июля пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. В результате на спецстоянку были отправлены более 1,2 тысячи средств индивидуальной мобильности (СИМ), а свыше 200 иностранцев ожидают выдворения.

Всего полицейские выявили 2130 нарушений на территории Петербурга и Ленобласти. Большинство из них были связаны с нарушением ПДД. В связи с этим правоохранители изъяли у курьеров более 1200 СИМ, они были помещены на спецстоянку для проведения технической экспертизы.

Также в ходе проверки большое внимание уделялось соблюдению миграционного законодательства. Нарушения в этой сфере были выявлены у порядка 900 курьеров-иностранцев. При этом 228 из них были помещены в спеццентр, откуда их позднее выдворят за пределы России. Полиция также возбудила 42 уголовных дела на основании выявленных преступлений в сфере миграционного законодательства.

Кроме того, к ответственности привлекли не только мигрантов-нелегалов, но и их работодателей. В отношении двух крупных компаний в сфере доставки товаров были составлены 37 протоколов, их ожидают штрафы.

В пресс-службе полиции подчеркнули, что ведомство намерено продолжить проведение проверок в сфере курьерской доставки.

Напомним, полиция проводила серию масштабных проверок курьеров и сервисов доставки в марте 2025 года. Сначала правоохранители занялись проверкой доставщиков на электровелосипедах. В ходе повторного рейда были изъяты свыше 160 таких транспортных средств у курьеров, а также выявлены более 20 нарушений миграционного законодательства. Позднее сотрудники экономической полиции также посетили пункты сбора онлайн-заказов для проверки курьеров-иностранцев.

Анастасия Луценко, фото: скриншот видео петербургской полиции