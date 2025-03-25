Полиция изъяла более 160 электровелосипедов у курьеров за один день проверки

Петербургская полиция проверила около 200 курьеров на электровелосипедах в первый день рейда, сообщила пресс-служба ведомства 25 марта. Более 160 транспортных средств оказались изъяты.

Сотрудники ГАИ изымали транспортные средства, если у них отсутствовали педали, а мощность аккумулятора составляла более 1000 Вт. В таком случае транспорт попадает под классификацию мопеда, для управления которым необходимо иметь водительские права категории "М". У попавших под проверку курьеров такие документы отсутствовали. Также водитель мопеда обязан находиться в шлеме, за его отсутствие положен штраф. Общая сумма штрафов за все выявленные нарушения варьируется от 6,5 до 16,5 тысяч рублей.

Помимо соблюдения правил дорожного движения, сотрудники полиции также проверяли курьеров на соответствие требованиям миграционного законодательства России. По итогу было выявлено, что 13 курьеров находятся на территории страны нелегально, их ждет выдворение. Еще у девяти иностранцев были обнаружены обстоятельства о неразрешении въезда, им сократят срок пребывания в стране и запретят возвращаться в Россию после отъезда в течение нескольких лет.

Проверка полиции распространилась также и на работодателей курьеров. Ими займутся сотрудники экономического подразделения ведомства, нарушителям может грозить уголовное разбирательство.

Как добавили в публикации ведомства, проверки работников служб доставки на электровелосипедах с 24 марта по решению руководства петербургской полиции будут проходить на постоянной основе. В них будут принимать участие сотрудники ГАИ, миграционной службы и других подразделений МВД.

О первых изъятиях электровелосипедов ЗАКС.Ру писал 24 марта. Отметим, что масштабную проверку сферы курьерской доставки полиция решила провести по итогам профилактической операции "Электровелосипед", проходившей с 10 по 14 марта 2025 года.

Анастасия Луценко, фото: Telegram-канал полиции Петербурга