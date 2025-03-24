"Фонтанка": Полиция изъяла первые электровелосипеды у курьеров

Петербургская полиция приступила к изъятию электровелосипедов в ходе проводимого рейда, сообщила 24 марта "Фонтанка". По информации издания, для конфискуемых СИМ правоохранители приготовили грузовики.

Очевидцы рассказали онлайн-изданию, что один из первых рейдов полиция провела на Гороховой улице. По меньшей мере, один протокол составили на курьера за езду без мотошлема или в незастегнутом мотошлеме, а велосипед забрали. Как сообщила "Фонтанка" со ссылкой на доставщиков, уже изъято не менее 10 электровелосипедов.

Также издание сообщает, что к проверкам курьеров подключатся не только в ГИБДД, но и сотрудники Центра "Э". Помимо этого, доставщиков ждут проверки на запрещенные вещества. Кроме того, экономическая полиция займется организациями, уличенными в использовании труда нелегальных мигрантов.

На прошлой неделе стало известно о намерении петербургской полиции провести масштабную проверку сферы курьерской доставки. В рамках профилактической операции "Электровелосипед" с 10 по 14 марта правоохранители проверили более 1,5 тысяч курьеров и привлекли почти тысячу из них к административной ответственности за нарушения ПДД.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру