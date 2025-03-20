Полиция присмотрится к работодателям курьеров на электровелосипедах

Петербургская полиция начинает масштабную проверку сферу курьерской доставки, сообщила 20 марта пресс-служба ведомства. Причиной стала прошедшая на прошлой неделе инспекция водителей электровелосипедов сотрудниками ГАИ.

Госавтоинспекторы провели профилактическую операцию "Электровелосипед" с 10 по 14 марта 2025 года. По ее итогам были проверены 1,5 тысячи водителей подобных транспортных средств, из которых почти тысяча были привлечены к административной ответственности за нарушения ПДД. Как отмечается в публикации, большинство привлеченных были работниками служб доставки. Против одного из курьеров даже завели уголовное дело за попытку дать взятку сотруднику ДПС.

Пятая часть попавших под проверку курьеров также были замечены в нарушении миграционного законодательства. В связи с этим у правоохранителей возникли вопросы к работодателям, принявших нарушителей на работу. Теперь проверкой курьерской сферы займется полиция.

Напомним, что вопрос электровелосипедов поднимался в Заксобрании Петербурга во время выступления начальника ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Романа Плугина. Глава фракции "Единая Россия" в ЗакСе Павел Крупник спросил у руководителя ведомства о возможности использования подобных транспортных средств сотрудниками полиции для борьбы с электровелосипедистами, нарушающими ПДД. На это Плугин ответил, что следует развивать необходимую инфраструктуру и работать над средствами фиксации нарушений.

В конце февраля в ЗакСе прошло заседание комиссии по транспорту, в результате которой был утвержден проект обращения к министру транспорта Роману Старовойту. Региональные депутаты попросят ввести понятие "электровелосипед", органичить возможность передвигаться на них на тротуарах и снизить скоростной лимит в пешеходной зоне до 10 км/ч.

Анастасия Луценко, фото: скриншот из Telegram-канала полиции