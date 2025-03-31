Экономическая полиция проверила более 30 дарксторов в Петербурге

Сотрудники экономической полиции Петербурга провели проверки пунктов сбора онлайн-заказов, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 31 марта. Проверки состоялись в рамках серии мероприятий по профилактике правонарушений в сфере курьерской службы.

Вместе с другими подразделениями ГУ МВД сотрудники экономической полиции посетили более 30 дарксторов трех крупных сетей доставок. Там правоохранители проверили более 150 курьеров-иностранцев, почти треть из них имеют нарушения миграционного законодательства. Нарушители были доставлены в отделы полиции, сотрудники полиции решают вопрос о привлечении их к ответственности и выдворения из страны.

Как отмечается в публикации, проверки не повлияли на работу пунктов выдачи, а их итоги повлекут для курьерских служб лишь репутационные потери. На основании результатов проверочных мероприятий экономическая полиция намерена выявить аутстаффинговые компании, способствующие нелегальной миграции.

Напомним, что службами доставки сотрудники полиции заинтересовались по итогам профилактической операции "Электровелосипед", прошедшей с 10 по 14 марта 2025 года. В ее ходе были проверены 1,5 тысячи водителей электровелосипедов, почти тысяча из них были привлечены к административной ответственности за нарушения ПДД. При этом большинство нарушителей оказались работниками служб доставки.

С 24 марта петербургская полиция отдельно занялась проверкой курьеров на электровелосипедах, только по итогам первого дня были изъяты более 160 транспортных средств. Также были выявлены нарушения миграционного законодательства как минимум у 13 работников служб доставки. По информации ведомства, подобные мероприятия планируется проводить на постоянной основе.

Анастасия Луценко, фото: Telegram-канал Петербургской полиции