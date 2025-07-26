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Новости 26 июля 2025, 12:26

Петербург укомплектован дворниками чуть больше, чем на половину

фото ЗакС политика Петербург укомплектован дворниками чуть больше, чем на половину

Укомплектованность работниками ручного труда в Петербурге по состоянию на 24 июля составляет 59%, сообщили в комитете по благоустройству. Такие данные приводятся в ответном письме исполняющего обязанности заместителя председателя комитета Ивана Деревянко на обращение активиста Ярослава Кострова. Документ опубликован на личной странице Кострова в VK. 

Сам Костров предположил в своих соцсетях, что такая нехватка сотрудников может отразиться на качестве зимней уборки в Петербурге, а найм и обучение недостающих сотрудников, по его мнению, может быть затруднительным. 

Отметим, в начале июля Смольный отчитался о повышении зарплат для дворников. Так, специалисты ручного труда в городе получают, как утверждают в администрации города, до 65,2 тысячи рублей, а механизаторы - до 98,9 тысяч рублей. 

Ранее в Смольном озвучивали идею наблюдать за работой дворников с помощью специального приложения, которое позволило бы отслеживать время работы, а также их маршрут и выполненные задания.

Константин Леньков / Фото Смольный


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