В Петербурге опять не нашли пригодные для купания пляжи

По состоянию на 22 июля ни на одном из пляжей Петербурга качество воды не соответствует гигиеническим нормативам, сообщила пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти. В Ленинградской области пригодными для купания оказались два пляжа.

Как говорится в публикации, сотрудники ведомства отобрали 192 пробы воды на 24 пляжах Петербурга на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. По результатам проверки качество воды во всех 9 водных акваториях на 24 пляжах не соответствует требованиям санитарного законодательства.

В свою очередь, в Ленобласти было отобрано 160 проб воды в 20 зонах рекреации. По итогу, гигиеническим нормативам соответствует вода на двух пляжах. Речь идет о пляже на озере Отрадное в поселке Плодовое Приозерского района и северной стороне пляжа на озере Царицыно в поселке Царицыно Озеро Тихвинского района.

Отметим, что неделей ранее пригодными для отдыха в Петербурге были признаны два пляжа: на 1-м Суздальском (Верхнем) озере в Выборгском районе и на Безымянном озере в Красносельском районе. В Ленобласти таких мест оказалось четыре: озеро Мичуринское, озеро Раздолинское, озеро Снетковское и озеро Царицыно.

В заключении в Роспотребнадзоре в очередной раз напомнили, что заглатывание воды при купании в водоемах, не отвечающих гигиеническим нормативам, может привести к заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба Роспотребнадзора