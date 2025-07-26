СК возбудил дело после гибели двух сестер на Суздальских озерах

Петербургские следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК) после гибели двух несовершеннолетних сестер 2011 и 2014 года рождения, которые утонули 24 июля во время купания на Верхнем Суздальском озере.

"Предварительным следствием установлено, что 24 июля 2025 года две сестры без присмотра взрослых ушли купаться на Верхнее Суздальское озеро и пропали. На следующий день они были обнаружены в водоеме без признаков жизни", - говорится в сообщении Следкома от 26 июля.

Представители Следственного комитета осмотрели место происшествия. Сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. О работе СК на месте инцидента сообщалось ранее. Отметим, сообщение о гибели детей поступило 25 июля, говорили в Следкоме.

О трагедии стало известно накануне, 25 июля об этом сообщили в МЧС. По данным ведомства, с начала купального сезона погибли 22 человека. Четверо из них - дети.

Константин Леньков / Кадр из видео СК