Две девочки-подростка утонули на Верхнем Суздальском озере

На Верхнем Суздальском озере утонули две сестры 11 и 14 лет, сообщила пресс-служба МЧС Петербурга 25 июля. Всего с начала купального сезона в Петербурге утонули более 20 человек.

Как говорится в публикации, о пропаже девочек сообщила их мать. Она рассказала спасателям, что две сестры 11 и 14 лет ушли купаться и пропали. Позднее сотрудники поисково-спасательной службы города обнаружили тела школьниц на глубине Верхнего Суздальского озера.

Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить правоохранителям. Следователи следственного отдела по Выборгский району уже начали доследственную проверку.

В пресс-службе МЧС призвали не оставлять детей без присмотра возле водоемов, в том числе на мелководье. Там подчеркнули, что утопление обычно происходит тихо и быстро.

Отметим, что 23 июля в пресс-службе МЧС рассказали, что всего с начала купального сезона в Петербурге утонули 19 человек, в том числе двое детей. Большинство из них – 12 человек – погибли в течение предыдущей недели. Ранее в МЧС рассказали, что только в субботу, 19 июля, утонули трое человек.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру