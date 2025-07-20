За день в Петербурге утонули трое купающихся

Трое человек утонули при купании в водоемах в субботу 19 июля, сообщили в пресс-службе МЧС утром 20 июля. Всего с начала купального сезона от утопления погибли 17 человек, включая двоих детей.

"Минувшим вечером в Петербурге при купании утонули трое мужчин - двое в Крюковом и Комсомольском каналах, и незадолго до полуночи водолазы достали тело еще одного утонувшего из Финского залива в Приморском районе", - говорится в публикации МЧС.

В пресс-службе также подчеркнули, что сотрудники ведомства смогли спасти троих купающихся 19 июля. Среди них оказались 5-летний мальчик, купавшийся в Колонистском пруду, а также женщина с ребенком на Верхнем Суздальском озере.

При этом утром 19 июля в МЧС рассказали, что всего с начала купального сезона утонули 14 человек, включая двоих детей. В публикации отмечается, что сотрудники ведомства патрулируют самый популярные среди петербуржцев места отдыха у воды.

В ведомстве напомнили горожанам о необходимости соблюдать меры безопасности при купании. В частности, МЧС призвало не купаться в водоемах в состоянии опьянения, не нырять с мостов и обрывов, а также внимательно следить за детьми у воды.

Напомним, днем ранее петербургский Следком возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК) после гибели 15-летней девушки на Среднем Суздальском озере. Она утонула, купаясь в озере 18 июля. Кроме того, была организована доследственная проверка из-за утопления 19-летнего молодого человека на Верхнем Суздальском озере в тот же день.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру