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Новости 19 июля 2025, 12:55

СК возбудил дело после гибели подростка на Суздальских озерах

фото ЗакС политика СК возбудил дело после гибели подростка на Суздальских озерах

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК) после гибели 15-летней девушки на Среднем Суздальском озере 18 июля. Она утонула. Тело погибшей было извлечено из воды спустя некоторое время, сообщили в пресс-службе ведомства 19 июля. 

Также следователи организовали доследственную проверку из-за утопления 19-летнего молодого человека на Верхнем Суздальском озере. Оба инцидента произошли в один день. 

В ГСУ СК по Петербургу также призвали родителей не оставлять детей без присмотра во время отдыха у водоемов. 

Отметим, в Петербурге доступны для купания только два водоема: Верхнее Суздальское озеро в Выборгском районе и Безымянное озеро в Красносельском районе. В Ленинградской области для купания одобрили четыре пляжа.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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