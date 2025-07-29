В Петербурге одно озеро признали пригодным для купания

По состоянию на 29 июля в Петербурге одно только Безымянное озеро в Красносельском районе признано пригодным для купания, следует из сообщения регионального управления Роспотребнадзора. Это больше, чем неделей ранее, когда ни один пляж в черте города не признали соответствующим нормативам.

"Согласно результатам мониторинга качество воды на 1-м пляже: Безымянное озеро — Красносельский район соответствует гигиеническим нормативам", — сообщили в Роспотребнадзоре.

Всего сотрудники службы отобрали и изучили 216 проб воды, проверив в них санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Пробы взяли на 24 пляжах в девяти акваториях города.

В свою очередь, в Ленобласти количество пригодных для отдыха пляжей уменьшилось до одного. Соответствующим норме признан пляж на Суходольском озере в поселке Громово на территории Приозерского района. Неделей ранее одобрение Роспотребнадзора получили места отдыха на озере Отрадное в поселке Плодовое и на северной стороне озера Царицыно в поселке Царицыно Озеро.

Андрей Казарлыга, фото: Роспотребнадзор Санкт-Петербург и Ленобласть / "ВКонтакте"