На разработку проекта ремонта "Гражданского проспекта" выделят 94 млн рублей

Петербургский метрополитен объявил конкурс на поиск подрядчика для разработки документации капитального ремонта станции "Гражданский проспект", обратил внимание РБК. Карточка аукциона появилась на сайте госзакупок 15 августа.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет чуть более 94 млн рублей. В соответствии с техзаданием, подрядчику предстоит разработать проектно-сметную и рабочую документацию для выполнения работ по капитальному ремонту вестибюля и наклонного хода станции метро "Гражданский проспект" с заменой эскалаторов. Выполнить он это должен будет к 17 января 2028 года.

При этом работу предстоит выполнить в два этапа. Сначала подрядчик должен будет проанализировать имеющуюся документацию и выполнить обследования, обмеры и инженерные изыскания, согласовать проектно-сметную документацию и получить положительное заключение госэкспертизы. После этого исполнитель обязуется подготовить рабочую документацию и цифровую информационную модель объекта.

Подача заявок продлится до 1 сентября. Итоги конкурса будут подведены 8 сентября.

Напомним, в начале июня петербургский метрополитен объявил конкурс на поиск подрядчика для разработки проектной документации для капитального ремонта станции метро "Площадь Восстания". Эти работы метрополитен оценил в 87,2 млн рублей.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру