ККИ отчитался о демонтаже половины здания спортцентра на Крестовском острове

По состоянию на 15 августа в Приморском парке Победы демонтирована половина заброшенного спортивного комплекса Sport Palace, сообщили в петербургском комитете по контролю за имуществом. Общий объем снесенных конструкций соответствует приблизительно 10 олимпийским бассейнам, говорится в публикации.

"Объём демонтированных конструкций — 24 641 кубометра это примерно 10 олимпийских бассейнов (каждый по 2 500 м³)", — сообщил в своем Telegram-канале ККИ.

К настоящему времени на объекте убраны стеклянные конструкции, купола и помещения верхнего и нижнего теннисных кортов, ряд помещений на первом-втором и пятом-шестом этажах, а также въездная группа автомойки. Всего речь идет о 50 % от всего объекта.

Теперь рабочие заняты демонтажем бассейна на втором этаже комплекса.

Сами работы ведутся "вручную с максимальной осторожностью", при этом крупные элементы вывозятся при помощи специальной техники. Для сохранения существующих зеленых насаждений и снижения урона экосистеме парка специалисты применяют "щадящие технологии", отмечается в сообщении ККИ. Сами работы идут в соответствии с графиком, отдельно уточнили в комитете.

Демонтаж спорткомплекса на Крестовском острове стартовал 7 июля. Само здание было признано самостроем, иск с требованием снести объект поступил в суд еще в 2015 году. В 2024 году заброшенное к тому моменту здание охватил пожар. Конкурс на выполнение работ по сносу был объявлен в минувшем апреле.

Андрей Казарлыга, фото: ККИ Санкт-Петербурга (скриншот видео)